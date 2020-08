Toti rilancia: "Serve nuovo patto sociale"

(Fotogramma)

"Perché cambiare? Perché serve un nuovo Patto Sociale tra impresa, lavoro e Stato: serve un vero fondo di garanzia per consentire il credito alle piccole e medie imprese penalizzate dagli accordi bancari di Basilea. Gli istituti di credito devono tornare a finanziare le buone idee, non solo chi ha già denaro". Così il governatore della Liguria ed ex coordinatore azzurro Giovanni Toti su Facebook e Twitter rilancia il suo progetto, dopo la spaccatura con Forza Italia.

Tra le ricette da mettere in campo, dice, "soldi della formazione professionale (sono molti miliardi di euro europei) alle imprese per riqualificare e rendere più produttiva la propria forza lavoro. In cambio di una maggiore produttività, buste paga più pesanti. Gli Italiani non possono essere i lavoratori meno pagati tra i principali Paesi europei. Così i consumi non ripartiranno mai. 'Cambiamo' insieme - conclude Toti - per fare dell’Italia un sistema più giusto ed efficiente!".