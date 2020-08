"La crisi non va in vacanza", flash mob FdI al Mise

(foto Adnkronos)

Il quartier generale di Fratelli d'Italia quasi al completo nonostante il caldo estivo e la pausa dei lavori parlamentari per il flash mob di Fdi sulle imprese in crisi davanti al ministero dello Sviluppo economico. La leader Giorgia Meloni e i suoi alzano uno striscione che a caratteri cubitali dice: 'La crisi non va in vacanza'. Sotto il sole, Fratelli d'Italia non va in vacanza e manifesta "contro la politica industriale del ministro Di Maio e del governo", proponendo un "pronto soccorso aziendale di fronte ai 200 tavoli di crisi aperti al Mise". Grande partecipazione della stampa e dei politici di Fdi, che hanno chiuso il flash mob con un applauso alla loro leader Giorgia Meloni.