Meloni in pressing: "Salvini deve staccare la spina"

(Fotogramma)

"Perché Salvini non stacca la spina a questo governo? Me lo chiedo anch'io, le europee hanno dimostrato che Fdi e Lega sono in crescita e oggi abbiamo l'occasione storica di dare all'Italia un governo coeso che duri cinque anni. Salvini probabilmente ha paura del non voto e dei giochi di palazzo, ma ogni giorno che passa si rischiano giochi di palazzo". Lo ha dichiarato la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni in un'intervista a Sky. Se il Capo dello Stato aprisse una crisi di governo per valutare una maggioranza? "I voti di Fdi - ha replicato Meloni - non ci saranno mai".

Alleanze? "Fratelli d'Italia è coerente, e chi vota Fdi sa che alleanze con la sinistra non ci saranno mai, né col Pd né con il M5S, e questo fa la differenza". E sul fronte Toti? "Ancora non mi sono chiari i suoi intendimenti - ha detto Meloni - io sono consapevole del lavoro fatto da Fratelli d'Italia. Ad Atreju lo scorso anno dissi di allargare i nostri confini, facendo un appello a tutte le destre, cattolica, riformista e sociale per rifondare un nuovo centrodestra. A quell'appello hanno risposto in tanti, e quest'anno ad Atreju lanceremo la volata finale verso la nuova composizione di Fdi". "Il nostro valore aggiunto - ha concluso - è che abbiamo sempre proposto soluzioni meno avveniristiche ma realizzabili, la concretezza è il tratto distintivo e il valore aggiunto di Fdi".