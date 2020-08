Nessun contatto Di Maio-Salvini dopo voto su Tav

(Afp)

Nessun contatto tra i due vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini. A quanto apprende l'Adnkronos, i due non si sarebbero sentiti, né tantomeno incontrati, dopo il voto sulle mozioni sulla Tav al Senato. Il numero uno della Lega ha lasciato palazzo Madama senza parlare e ha annullato la tappa di Anzio del suo beach tour, prevista per le 17. Cresce quindi l'attesa per il suo intervento questa sera a Sabaudia, unico appuntamento di giornata confermato. Anche Di Maio non ha fatto dichiarazioni dopo il voto al Senato, rilanciando però su Facebook il post di Beppe Grillo contro il leader no Tav Alberto Perino: non avere i numeri non significa tradire. Anche Di Maio parlerà questa sera nell'assemblea congiunta dei parlamentari M5S.