Toninelli: "Salvini? Un nano sulle spalle dei giganti che lavorano"

(Fotogramma/Ipa)

''Salvini fa il polemizzatore quotidiano. Ma si contraddice da solo. Prima mi attacca, poi nelle sue dirette elogia il lavoro che ho fatto, come i 50 miliardi sbloccati al Cipe o il via libera alla Cuneo-Asti. Come diceva un filosofo, sembra un nano sulle spalle dei giganti che lavorano". Il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli replica così in un'intervista al Corsera agli attacchi del vicepremier Matteo Salvini. "Al posto di fare polemiche - aggiunge - pensi a indicarci due sottosegretari per il ministero. Abbiamo visto che fine hanno fatto quelli che aveva messo...''.