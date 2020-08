Renzi sfotte Salvini: "Capitan Fracassa ha paura"

(Fotogramma)

"Questo Governo ha fallito, come previsto. Capitan Fracassa non ha avuto coraggio di fare il bilancio e ha paura delle inchieste. Adesso tutti a spiegare casa per casa perché grazie a Salvini l’Iva aumenta al 25% e i mercati ballano. La #LegaLadrona fa male all’Italia". Così, su Twitter, l'ex premier Matteo Renzi sfotte Salvini dopo le parole del vicepremier che di fatto hanno aperto la crisi di governo.

Poi, alla Festa dell'Unità di Santomato, la nuova stoccata: "Perché ora la crisi? Salvini ha deciso di staccare la spina ora che è terrorizzato dalla legge di bilancio, raccontato come maciste nelle sue pose ma falso e pusillanime. Salvini se l’è fatta addosso. Oggi chiede che si vada a votare, perché è responsabile di uno sfascio dei conti pubblici. Mi hanno preso in giro per gli 80 euro e oggi ci si rende conto che quella misura ha contribuito all’economia".

"Salvini non sa da quale parte si legge un foglio - aggiunge - e non è in grado di capire quando si parla di misure economiche, sa solo alimentare la paura".

"Cancellando la verità hanno fatto crescere in Italia un clima di odio e di paura. Cosa hanno fatto quest'anno - si chiede l'ex premier -, soprattutto i leghisti con il voto costante dei grillini? Hanno creato un clima di odio verso quello che sta accanto, i migranti ma un tempo eravamo noi quelli che partivano con la valigia di cartone. Se non vinco con la speranza, vinco con la paura".