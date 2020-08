Restyling 80 euro

(Fotogramma)

Più che un'abolizione sarà un restyling, quello degli 80 euro di Renzi. "Vogliamo ridurre le tasse, non il netto in busta paga dei lavoratori - spiega il sottosegretario della Lega all'Economia e Finanze, Massimo Bitonci -. Gli 80 euro non hanno prodotto l’effetto sperato, cioè il rilancio dei consumi, rappresentano una spesa per il bilancio dello Stato e non valgono ai fini contributivi". Quindi aggiunge: "Trasformando gli 80 euro da bonus a detrazione e/o decontribuzione si riduce la pressione fiscale, è una partita di giro da spesa a meno tasse, garantendo lo stesso netto in busta paga e con la salvaguardia degli incapienti, ovviamente".