Lega-M5S, scontro su aumento Iva

(Fotogramma)

"Prima si vota per un nuovo governo, prima si potrà lavorare alla manovra economica. Se qualcuno la tira per le lunghe avrà sulla coscienza un eventuale aumento dell’Iva". Così i capigruppo della Lega Massimiliano Romeo e Riccardo Molinari, in una nota sollecitano il Parlamento a ridurre i tempi per la crisi di governo, pena l'aumento dell'imposta.

Immediata la replica M5S affidata alle fonti: "Ecco l'ammissione di responsabilità della Lega. Con la nota diramata da poco - spiegano - i leghisti ammettono che con la caduta del governo decisa da Salvini aumenterà l’Iva. Si tratta di un autogol tremendo, il problema è che il torto lo faranno agli italiani. Incoscienti!".