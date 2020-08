Russiagate, Morani attacca: "Salvini muova il c... in Parlamento"

(Fotogramma /Ipa)

"Salvini, come dice lui, muova il c... e venga a darci spiegazioni su Savoini e il suo membro di staff D’Amico che hanno fatto avanti e indietro tra la Russia e l’Italia". Lo scrive in un post su Facebook Alessia Morani, deputata del Partito Democratico.

"Il solo Savoini è andato ben 14 volte nel 2018 e 3 volte quest’anno. I magistrati ipotizzano che la trattativa per i fondi neri alla Lega derivanti da una corruzione sia andata avanti per mesi. La crisi di governo - conclude Morani - serve a Salvini per evitare di venire in Parlamento. Si vergogni".