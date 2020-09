Grasso: "No inciucio, esecutivo tecnico e poi voto"

Immagine di repertorio (Fotogramma)

"Serve un esecutivo per gestire la fase finanziaria. Nessun inciucio, ma un governo tecnico per il voto". Lo ha detto a Tgcom24 Pietro Grasso, ricordando che la "Lega non ha i numeri per sfiduciare il premier Conte". "Mettiamo tutto nelle mani sagge e prudenti del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sarà lui a valutare cosa fare. Serve comunque un nuovo ministro dell'Interno", ha continuato, "poi le soluzioni possono essere molteplici. Io preferirei un governo tecnico, un Conte-bis o un Tria, ma non voglio suggerire niente a nessuno".

Per il senatore di LeU è importante che "in questa fase istituzionale delicata, il Parlamento abbia il suo ruolo", nella massima trasparenza possibile e per il "bene del Paese". Insomma, nessuna torbida alleanza o intenzione di evitare le urne, ma tutto alla luce del sole: "Non dobbiamo essere esecutori della volontà di Salvini", ha aggiunto.