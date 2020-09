De Luca: "Salvini? Sulla spiaggia per il 'Gigione & Friends'"

(Fotogramma)

"È in corso sulle battigie del Sud Italia il "Gigione & Friends", organizzato da Matteo Salvini. Lo aspettiamo a braccia aperte nella sua tappa di Ferragosto a Castel Volturno per regalargli il "Secchiello d’oro" quale primo bagnino d’Italia". Così, con una battuta durante una conferenza, il governatore della Campania Vincenzo De Luca, liquida il tour 'Estate Italiana' del vicepremier leghista, in visita da alcuni giorni sulle spiagge del Sud Italia.