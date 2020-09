Di Maio: "Taglio parlamentari? Io ci sto anche a Ferragosto"

"Volevo dirvi che domattina sarò a Roma con tutti i parlamentari del MoVimento 5 Stelle. Se ce ne sarà bisogno staremo lì anche a Ferragosto". Lo scrive su Facebook Luigi Di Maio. "Dobbiamo tagliare i 345 parlamentari. Siamo ad un passo. Bastano due ore! L'unica apertura che ci interessa è questa, la chiediamo a tutte le forze politiche. A domani!".

"Tutti mi chiedono: 'E ora che succede?'" aveva scritto in un altro post nel pomeriggio. "Sento parlare di aperture, appelli e altri termini in politichese. Non ci sono giochi di palazzo che ci interessino". "No a giochetti - ribadisce quindi - ma per il M5S ci sono "tre punti fondamentali": subito il via libera al taglio di 345 parlamentari; solo dopo votare in aula la mozione di sfiducia al premier Giuseppe Conte presentata dalla Lega; infine, le decisioni sulla crisi le prenderà il Capo dello Stato Sergio Mattarella".

"Dopo un anno di fatiche e anche di speranza - aggiunge rivolgendosi agli elettori -, non vi meritavate che qualcuno aprisse una crisi di governo l’8 agosto. Perché una crisi di governo ora è assurda, ma soprattutto è pericolosa. Porta con sé la preoccupazione che a dicembre possa aumentare l’Iva. Che possa saltare Quota 100 per chi voleva andare in pensione o che possa scomparire la tassazione al 15% per chi ha una partita Iva. Perché causare tutto questo? La risposta a voi. Credo che l'abbiate ben compresa".

Poi l'accusa all'ex alleato Salvini: "Qualcuno dice che all’Italia serva un governo forte. Bene, ce l’avevamo un governo forte e la Lega lo ha fatto cadere. Era quel governo che aveva fatto tante cose che ora rischiamo di perdere".

Dopo il voto sul taglio dei parlamentari, spiega Di Maio, "ci rivediamo subito in aula per capire chi abbia davvero intenzione di sfiduciare Giuseppe Conte come Presidente del Consiglio dei Ministri. Il Movimento 5 Stelle sarà al suo fianco fino al fine", e il M5S, precisa, si affida "alle decisioni del Presidente della Repubblica".