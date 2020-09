Meloni: "Renzi-5S? Mattarella non metta faccia su tale vergogna"

(Fotogramma)

"Renzi, che gli italiani non vogliono più vedere neanche dipinto, insieme a pezzi del M5S che ormai ha dimezzato il suo consenso, insieme ad alcuni centristi, cintura nera di giochi di palazzo, cercano maggioranze impossibili perché hanno paura del voto. Confido che il presidente Mattarella non metta la faccia su una vergogna del genere''. Lo dice all'Adnkronos la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni, commentando la proposta di un governo istituzionale, lanciata da Matteo Renzi. "Ora vedremo quanto vale ciascuno. Vedremo se con Zingaretti il Pd è diventato vagamente rispettoso della democrazia, se i Cinquestelle - che promettevano di aprire le istituzioni come una scatoletta di tonno - manterranno le loro promesse o si riveleranno i peggiori poltronari della Repubblica italiana e se Fi vuole stare nel campo del centrodestra o altrove''.