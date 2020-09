Salvini: "Gli inciuci non ci fermeranno"

(Fotogramma)

L'ipotesi di un accordo Renzi-M5S per scongiurare il voto in autunno agita Matteo Salvini. E il leader della Lega, su Twitter, incita i sostenitori a riprendersi "la nostra Italia".

"Inciuci, giochetti di palazzo, governi tecnici o "di scopo" (?) - scrive il vicepremier leghista in riferimento alle parole dell'ex segretario dem Matteo Renzi - non fermeranno la voglia degli Italiani di un governo finalmente forte, chiaro, libero, per tornare a correre, per l’Italia dei SÍ. Ci stai???".