Santanchè dj al Twiga: "Altro che Papeete"

(Daniela Santanchè /Instagram)

Daniela Santanchè scatenata al Twiga di Briatore. Alla console, abito maculato, cuffie e coroncina di fiori in testa, la senatrice di Fratelli d'Italia si trasforma in dj per una notte animando la serata del locale vip. In un video pubblicato sulle stories Instagram, che la riprende all'opera, la parlamentare inserisce anche lo sfottò bonario al vicepremier leghista Matteo Salvini: "Twiga - urla la senatrice -! Altro che Papeete!"