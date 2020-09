Malumore Pd: "Grave che renziani non smentiscano scissione"

(Fotogramma /Ipa)

"E' da considerare grave il fatto che parte della minoranza renziana del Pd non abbia ancora smentito la scissione dal partito e la nascita di un nuovo soggetto chiamato 'Azione civile' come da loro stesso annunciato ieri a tutti i giornali". Lo sottolineano fonti della maggioranza del Pd interpellate all'Adnkronos dopo la proposta di Matteo Renzi per un governo di scopo.