5S sfidano Meloni: "Voti taglio parlamentari"

"Giorgia Meloni, 'sovranista coi soldi degli italiani', invece di chiacchierare del nulla voti subito la legge che taglia 345 parlamentari e che fa risparmiare mezzo miliardo di euro ai cittadini". Con una dichiarazione di Federica Dieni, portavoce del MoVimento 5 Stelle alla Camera dei Deputati, i pentastellati lanciano la sfida alla leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni.

"In 180 minuti - spiega Dieni - si possono tagliare 345 poltrone, la Meloni non trovi scuse. Dopo aver proposto con una legge di reintrodurre il finanziamento pubblico ai partiti, se non votano il taglio delle poltrone getterebbero completamente la maschera".