Toninelli: "Di false promesse gli italiani ne hanno sentite abbastanza"

"In viaggio per Roma. Si va alla riunione con le colleghe e i colleghi del MoVimento 5 Stelle e poi subito al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per continuare a lavorare su tanti dossier, come la ripartizione dei 2,4 miliardi di euro per potenziare tram, metro e tutto il trasporto rapido di massa nelle nostre città". Così su Facebook, il ministro per le infrastrutture, Danilo Toninelli. "Il Paese ha bisogno di fatti concreti. Di false promesse e proclami fatti da certi traditori gli italiani ne hanno sentiti abbastanza. Noi continueremo a lavorare fino all’ultimo giorno per realizzare le cose veramente utili ai cittadini", conclude il ministro 5Stelle.