Maggioranza senza Lega si conta e arriva a quota 162

(Fotogramma)

L'eventuale nuova maggioranza politica per un governo di scopo e comunque senza la Lega si è manifestata oggi numericamente nelle votazioni procedurali che ci sono state in aula a palazzo Madama sulla modifica al calendario deciso dalla conferenza dei capigruppo in merito all''agenda' della crisi del governo Conte.

Le proposte avanzate dal centrodestra sono state respinte: 126 sì contro 161 no alla proposta di Forza Italia di votare la sfiducia a Conte in coda al calendario dell'aula; 125 sì e 162 no alla proposta della Lega di votarla domani alle 16; 126 sì e 162 no alla proposta di La Russa per aggiungere il voto sulla mozione di sfiducia all'ordine del giorno del 20 agosto che prevede le comunicazioni del premier.