Morra a Salvini: "Ma quale Capitano sei un capitone"

(Fotogramma)

"Era tuo dovere non fuggire, tu che giri l'Italia con le felpe della polizia e delle forze dell'ordine e ti fai chiamare Capitano. Ma quale Capitano al massimo sei un capitone!". Così il presidente della Commissione Antimafia ed esponente del M5S, Nicola Morra, in diretta Facebook.

"Salvini è venuto meno alla parola data - attacca Morra - e poiché in politica e nelle relazioni umane c'è una moneta che vale tantissimo che è la credibilità, mi chiedo quale credibilità abbia un ministro degli Interni che viene in Aula il meno possibile e al Viminale che te lo dico a fare! Invece va in giro per l'Italia a fare comizi e selfie. La credibilità va ricondotta alle giuste dimensioni".

"Non solo, Salvini si sta accordando con il pregiudicato Silvio Berlusconi - conclude Morra - questo ministro va dicendo che alcuni miei colleghi lo starebbero cercando, peccato che non abbia risposto al presidente della commissione Antimafia".