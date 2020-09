Salvini: "Con M5S-Renzi 500mila sbarchi"

(Afp)

Un eventuale accordo M5S-Pd interroga i dem ma a farsi sentire è anche il ministro dell'Interno, Matteo Salvini. "Spero che per salvare la poltrona i 5 Stelle non facciano un governo con Renzi perché torneremmo ai 500mila sbarchi che il Pd 'regalò' agli Italiani negli anni passati" scrive il leader della Lega in un post su Facebook.

Salvini è "al lavoro al ministero da stamane per evitare lo sbarco di oltre 500 immigrati a bordo delle navi di due Ong, una francese e una spagnola. Per 350 di essi la Libia ha dato la disponibilità di un porto di sbarco, mentre per gli altri (quelli visitati dal milionario Richard Gere) l’indicazione che ho dato è il divieto di ingresso nelle nostre acque e l’invito a navigare in direzione Spagna. Vi faccio sapere come va a finire, io non mollo" si legge nel post del ministro dell'Interno.