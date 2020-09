Salvini in Senato in giacca, cravatta e sneakers

(Foto Afp)

''Sono stanco morto...''. Poco dopo le 19 Matteo Salvini arriva trafelato dall'emiciclo del Senato e si presenta davanti a un groviglio di microfoni per sfidare in diretta tv Luigi Di Maio, ormai suo ex socio di governo: ''ok al taglio dei parlamentari ma poi subito al voto''. Il leader della Lega è abbronzato, ma appare provato dal tour de force parlamentare. ''Mamma mia che fatica a parlare qui'', aveva ripetuto poco prima, durante il suo intervento in Aula prima del voto sul calendario della crisi di governo, dopo essere stato interrotto e contestato più volte dai senatori Dem.

Il 'Capitano' si presenta a palazzo Madama con un look casual, ormai sua divisa anche in occasioni istituzionali, ovvero in scarpe da ginnastica. Sotto la giacca azzurrina con l'immancabile pin del Carroccio (lo spadone di Alberto da Giussano), spiccavano delle sneakers all'ultima moda, del brand 'Premiata', molto amato dagli over 40. Per dare un tono formale al momento, il segretario del Carroccio aveva la cravatta in tinta con il blazer e la camicia bianca.