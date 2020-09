Divino Otelma: "Salvini alla fine vincerà"

(Fotogramma/Ipa)

Si ricomporrà la compagine di governo? Secondo le previsioni del Divino Otelma, "si va verso la vittoria di Salvini in alleanza con la Meloni ed eventualmente con Berlusconi". "Che si voti prima o dopo ha rilevanza marginale - dice Otelma ad Affari Italiani - Ogni giorno che passa indebolisce le forze attualmente collocate nell'area di centrosinistra e rafforzerà quella in area centrodestra. Salvini viva serenamente perché i suoi nemici inconsapevolmente stanno lavorando per lui. Più loro resteranno al potere, più cresceranno i consensi verso Salvini e la sua vittoria finale sarà smagliante".

Che Renzi si faccia un suo partito "è del tutto irrilevante - prosegue il Divino Otelma - Le percentuali sarebbero irrisorie e non arriverebbe alla soglia di sbarramento, se rimanesse quella che è, ovvero il 4%. Il suo competitor Zingaretti nulla avrebbe da temere anzi. Il Pd potrebbe arrivare financo al 15%, forse 16".