Di Maio, selfie e strette di mano in spiaggia

(Luigi Di Maio /Facebook)

"Un paio di giorni di relax anche per me, nella bellissima Palinuro. Grazie per l’affetto. Grazie per il sostegno che ci state dando. Vedo tanto entusiasmo negli occhi delle persone. Siete la nostra carica. Noi non molliamo, soprattutto ora!". Lo scrive il vice premier Luigi Di Maio su Facebook, postando un video che lo ritrae sorridente in spiaggia, alle prese con selfie e strette di mano dei villeggianti.