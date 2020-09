Meeting Rimini, taglio del nastro con Casellati

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Il taglio del nastro del 40esimo Meeting sarà affidato quest’anno al presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, che parteciperà al convegno inaugurale domenica 18 agosto 2019, 'Persona e amicizia sociale' (Auditorium Intesa Sanpaolo B3, ore 15), con l’introduzione di Emilia Guarnieri, presidente Fondazione Meeting per l’amicizia fra i popoli, e del presidente della Fondazione per la Sussidiarietà Giorgio Vittadini.

La presenza del presidente Casellati s’inserisce, arricchendola, nella tradizione del Meeting di dare il via ogni anno alla settimana riminese insieme ad un’alta figura istituzionale. Negli anni si sono alternati in auditorium quattro presidenti della Repubblica e diversi presidenti del Consiglio.

Casellati, che ha avuto modo di esprimere apprezzamento per il Meeting, domenica a Rimini si soffermerà sul bisogno di costruire una comune prospettiva di speranza e sulla possibilità e capacità di rispondere assieme ai bisogni individuali e collettivi, nella quale si realizza la persona e la sua capacità creativa. Interverrà anche sui 'corpi intermedi' in cui la personalità e le energie dell’individuo si calano in una dimensione pubblica: famiglia, istruzione e formazioni libere, imprese, terzo settore. Ovvero gli ambiti nei quali la persona si qualifica e si definisce nella sua individualità e nella sua dimensione sociale. Ma anche i luoghi in cui si realizza il principio di sussidiarietà, tra i temi principali trattati al Meeting.

La giornata inaugurale proseguirà quindi con i dibattiti su alcuni tra i temi fondamentali del meeting: gli aspetti positivi ma anche controversi dell’intelligenza artificiale; una riflessione sulla democrazia; il conflitto tra coscienza individuale e ragion di stato e tra legge morale e legge positiva.