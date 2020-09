A Pontida spuntano le pizze 'Aquarius' e 'Sea Watch'

Immagine d'archivio (FOTOGRAMMA)

Tra polemica politica e goliardia, quest'anno alla festa della Lega di Pontida fa discutere... la pizza. Al tradizionale appuntamento nel luogo simbolo per il Carroccio, infatti, c'è un menu tutto particolare per le pizze servite a militanti e simpatizzanti: si va dalla pizza 'Ladrona' alla 'Ruspa', fino alla 'pizza del capitano'. Spuntano però anche la 'Sea Watch' e la 'Aquarius', dai nomi delle navi delle Ong impegnate nel salvataggio dei migranti nel Mediterraneo. Scelta che ha fatto storcere il naso a qualcuno. L'ex parlamentare della Lega Daniele Belotti invita a non fare polemiche "eccessive" per una scelta in linea con il "tono goliardico della festa".