Salvini: "Open Arms? Curioso di vedere i 'presunti' minori"

Immagine di repertorio (Afp)

''E come i presunti 'malati' non erano malati sono curioso di vedere i presunti 'minori'...". Lo dice il ministro dell'Interno Matteo Salvini, a proposito dei 27 migranti scesi dalla Open Arms e dichiarati sotto i 18 anni. La Ong ha comunicato al Tribunale dei minori che sono: due di 15 anni, undici di 16 e quattordici di 17 anni. In tutto 26 ragazzi e una ragazza. Sono in corso le procedure di identificazione.