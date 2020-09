(Fotogramma)

"Non so chi sia meno credibile e più inaffidabile tra Renzi e Salvini. Forse per saperlo dovremmo chiederlo a Verdini che è un ottimo amico di entrambi". Così Alessandro Di Battista, a poche ore dall’incontro nella villa di Beppe Grillo, a Marina di Bibbona, tra i vertici M5S.