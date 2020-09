Bibbiano, Ronzulli: "Orrore senza fine"

"Ogni giorno un nuovo orrore, emergono dalle intercettazioni dell’inchiesta Angeli e Demoni nuove drammatiche violenze su bambini già sfortunati perché allontanati dai genitori naturali, doppiamente condannati perché affidati a persone senza le caratteristiche di umanità minime per diventare genitori affidatari e crescere un figlio. Che dire di una presunta madre che lascia la figlia sotto al temporale e pretende che scriva in un tema abusi mai avvenuti? Bisogna evitare che orrori come questi si possano ripetere". Lo dichiara la senatrice di Fi Licia Ronzulli.