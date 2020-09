Carfagna: "Non ho mai cenato con Matteo Renzi"

(Fotogramma/Ipa)

"Non ho cenato con Matteo Renzi, né ho mai pregato Silvio Berlusconi di salvaguardare la mia posizione personale, per la quale non sono minimamente preoccupata. Mi preoccupano invece i rischi per il sistema Paese e per le tasche degli italiani che questa crisi al buio può causare. Le presunte rivelazioni pubblicate oggi da 'Huffpost' non hanno alcun fondamento". Così Mara Carfagna, vicepresidente della Camera e deputata di Forza Italia.

"L'unica vera 'notizia' - aggiunge - che ci leggo è la persistenza di un irriducibile partito del pettegolezzo, che anziché valutare la portata della crisi in atto in tutta la sua serietà e complessità, inventa chiacchiere da comari. Sono gli stessi che hanno ridotto Forza Italia al 6 per cento".

"Sia io sia la maggioranza dei miei colleghi - prosegue - non abbiamo più voglia né tempo di ascoltarli. Parlino di politica, se ne sono capaci, invece di trasformarsi in autorevoli fonti giornalistiche. Se no, f anno miglior figura a stare zitti".

Anche Renzi ha commentato e negato l'ipotesi di una cena con la Carfagna tramite una nota. "Non vi è stato alcun incontro - si legge - men che mai a cena, tra il senatore Matteo Renzi e la vicepresidente della Camera, Mara Carfagna. Il senatore Renzi smentisce anche in modo categorico qualsiasi interesse verso la carica di commissario europeo".