Calenda 'sfotte' Renzi

"Sono pronto a sfidare Salvini alle elezioni nel collegio di Firenze o in quello di Milano, scelga lui", scrive Matteo Renzi su Twitter postando una sua intervista in tv. A stretto giro arriva però il commento sferzante di Carlo Calenda: "Gagliardo. Anche se senza elezioni è difficile sfidare chicchessia". L'ex ministro, sempre su Twitter, prosegue poi sempre rivolgendosi a Renzi: "Il punto però ora è un altro: sei d’accordo anche sul governo di legislatura M5S-Pd? Perché io non l’ho ancora capito. E direi che di questo si parla ora più che di un governo istituzionale di pochi mesi".