Grasso: "Salvini ha pieni poteri solo al Papeete"

Matteo Salvini "incredibilmente non dimissionario, perché il potere è più forte della dignità" ha fatto ricorso al ritornello del cantante Pappalardo Ricominciamo..." perchè si è resto conto che i pieni poteri li ha al Papeete e non in Parlamento e così l'uomo forte si è asserragliato nel fortino. Patetico". Lo ha detto Pietro Grasso (Leu) in aula a palazzo Madama, sottolineando che c'è bisogno di ripartire dall'economia, dal lavoro, dall'emergenza climatica, e di sicurezza in termini di giustizia e certezza della pena, di contrasto all'evasione fiscale. "C'è bisogno di riscrivere l'agenda del Paese", ha sottolineato, aggiungendo che l'Italia "non ha bisogno di un accordicchio" e se "il Parlamento ribalta agenda attuale, avremmo il dovere storico di provarci. A quel governo darei personale e convinto voto di fiducia".