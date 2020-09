Saviano: "Conte è un pericoloso ipocrita"

(Fotogramma/Ipa)

"Un pericoloso ipocrita, così dovrebbe essere definito nella realtà il Presidente Conte che viene oggi osannato quasi fosse un padre della patria, dopo aver invece sottoscritto immonde porcate - se non veri e propri crimini (cosa è il caso Diciotti se non un sequestro di persona?) - delle quali, nel proprio ruolo, è stato il primo responsabile". Lo scrive su Facebook lo scrittore Roberto Saviano.

"Presidente Conte, il #MinistrodellaMalaVita Salvini sedeva al suo fianco e lei non ha impedito quanto accaduto nell'ultimo anno: non lo ha forse fatto per quella stessa ambizione personale che addebita al suo collega di governo? Sarà ricordato per questo e per niente altro", aggiunge.