'Scatoloni' a Palazzo Chigi, Conte saluta tutti

Immagine di repertorio (Fotogramma)

di Antonio Atte

Mentre si rincorrono le voci sul futuro di Giuseppe Conte, a Palazzo Chigi, prima di recarsi al Senato, dove ha annunciato le sue dimissioni, il presidente del Consiglio - secondo quanto raccontano fonti di governo - avrebbe salutato i suoi collaboratori con parole che ad alcuni presenti sono suonate come un commiato definitivo. Fonti vicine al premier assicurano che Conte non sarebbe intenzionato a ritornare alla guida del governo per un ipotetico bis, ma molto dipenderà degli eventi futuri e dalla piega che prenderà la 'trattativa' coi dem dopo la crisi di governo, che ormai quasi tutti danno per scontata. Sicuramente - giurano fonti di governo - Conte non si renderà disponibile qualora si dovessero presentare all'orizzonte soluzioni pasticciate.