Al Senato spunta Scilipoti: "Governo con tutti dentro"

(Fotogramma)

Nel giorno clou del governo gialloverde, a Palazzo Madama spunta l'ex senatore di Forza Italia Domenico Scilipoti, protagonista della stagione dei 'responsabili' nel 2010. "Oggi è il Parlamento intero che dovrebbe essere responsabile - dice Scilipoti all'Adnkronos -. Mi aspetterei un atto di grande responsabilità da parte di tutti. Come uscire dalla crisi? Ci vorrebbe un governo istituzionale per affrontare i problemi più scottanti del Paese, anche per dimostrare che i politici italiani, nonostante le differenze, sanno stare insieme per trovare soluzioni".

L'attuale situazione, spiega ancora l'ex azzurro, "non è come quella del 2010: all'epoca c'era un governo eletto, guidato da Silvio Berlusconi, e ci fu un tentativo di ribaltone. Salvini è andato col M5S ma era un'alleanza contronatura. Oggi i parlamentari dovrebbero essere responsabili, finire di insultarsi e fare un governo istituzionale con tutti dentro" in modo da "programmare una campagna elettorale a distanza di un anno", chiosa Scilipoti.