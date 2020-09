Verdini: "Io consigliere di Salvini? Balle spaziali"

(Fotogramma)

Come finisce questa crisi di governo? "Non lo so, non lo sa nessuno, è così complicato...". Lo ha detto Denis Verdini parlando con i giornalisti che lo attendono davanti al suo ufficio a pochi metri dal palazzo dei gruppi al Senato dove Matteo Salvini sta incontrando i senatori della Lega. L'ex coordinatore nazionale di Forza Italia smentisce retroscena che lo indicano come consigliere del 'Capitano': "Su di me scrivono balle spaziali. Non consiglio nessuno... Salvini? E' fidanzato con mia figlia, mica con me...".