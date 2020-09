Colosimo (Fdi), 'Zingaretti propone schema fallimentare Lazio'

di Roberta Lanzara

"La discontinuità chiesta dal Pd al M5s altro non è che lo schema già proposto da Zingaretti in Regione. Il Pd non ha (mai) i numeri, ma pur di governare è disposto ad adottare le politiche altrui pur di sopravvivere alle cicliche bocciature elettorali. Uno schema fallimentare già sperimentato che ha portato il segretario Dem a seguire altre strade sottraendo numeri alla destra". E' il commento all'Adnkronos del consigliere regionale del Lazio, Chiara Colosimo, all'odg proposto dal segretario del Pd in Direzione e approvato all'unanimità sulla crisi di governo. "La sinistra è così - aggiunge la Colosimo - vede quasi sempre nero ovunque, tranne quando il rosso tende a sfumare... Zingaretti, il Pd e il M5s - conclude - oggi adottano la massima andreottiana 'Meglio tirare a campare che tirare le cuoia'".