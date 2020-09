"Rotondi fashion blogger", la camicia hawaiana 'spacca'

(Fotogramma)

"Rotondi fashion blogger!". Gianfranco Rotondi, vicepresidente dei deputati Fi e presidente della Fondazione Dc, buca il video con la sua apparizione a Coffee Break su La7. Nel dibattito sugli sviluppi della crisi di governo, Rotondi si distingue non solo per opinioni e previsioni. A telespettatori e utenti di Twitter, infatti, non sfugge la variopinta camicia hawaiana scelta dal deputato, collegato con la trasmissione.

"Rotondi fashion blogger!!! Credo che con questa camicia abbia superato Formigoni... ma anche la Ferragni!", scrive un utente. "Sembra un frame da un film di Alejandro Jodorowsky", sottolinea un altro follower. "Rotondi s'è comprato l'armadio di Formigoni", azzarda un altro. "La camicia sfoggiata dall'onorevole Rotondi su La7 è un invito all' ottimismo", osservano. Rotondi apprezza i complimenti e accetta le critiche. E con la consueta ironia, che gli riconoscono anche telespettatori e utenti di orientamento politico diverso, retwitta tutto.