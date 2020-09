Salvini 'incinto', Osho sbanca su Facebook

(Fotogramma)

Matteo Salvini 'incinto' e Osho sbanca. Oltre 40mila like e 30mila condivisioni in un'ora per il post con cui la pagina Facebook 'Le più belle frasi di Osho' fotografa la complessa relazione tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Nel post, accompagnato dalla frase 'mossa disperata di Salvini', campeggiano le immagini dei due leader al telefono. Accanto ad un Di Maio spazientito, che chiede ''Che c'è ancora?'', c'è un Salvini, appoggiato alla ringhiera di un balcone, che tenta di ricucire: ''Aspetto un bambino".