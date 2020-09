Salvini, tradotto in tedesco il bestseller pubblicato da casa editrice CasaPound

In Italia era diventato il caso dell’anno, a causa della censura al Salone del libro di Torino, ora “Io sono Matteo Salvini”, l’instant book intervista al ministro dell’Interno edito dalla casa editrice di CasaPound è stato tradotto anche in tedesco. Altaforte ha infatti venduto i diritti a Manuscriptum, società di edizioni che farà uscire il libro di Chiara Giannini con il titolo “Ich Bin Matteo Salvini. Der italienische staatsmann Im gespracht mit Chiara Giannini”. La data di uscita in Germania è il prossimo 3 settembre e il volume, già bestseller in Italia e alla sua terza ristampa con 14mila copie vendute, si candida a diventare leader di vendite anche in Europa, visto che anche altre case editrici già hanno richiesto di poterlo tradurre in diverse lingue.

D'altra parte, il vicepremier è il personaggio politico del momento, anche in considerazione della crisi di governo in atto. “Sono felice di queste iniziativa - spiega l’autrice - anche perché è la dimostrazione che, nonostante le censure attuate dal Salone del libro e dalla sinistra, la verità spacca i ponti e non si ferma mai. La libertà di espressione e il diritto di poter pubblicare cosa si vuole, per fortuna, almeno all’estero è stata capita”.