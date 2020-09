Crisi governo, Franceschini rispolvera il Mundial '82

"Al #Mundial82 il silenzio stampa portò fortuna. E’ tutto molto delicato e difficile e per questo faccio una proposta a tutti i compagni di squadra del Pd: fino alla fine della crisi parla solo @nzingaretti per tutti, come allora fecero gli azzurri con Zoff". Così su Twitter Dario Franceschini, pubblicando la foto dell'Italia campione del mondo al Mundial dell''82 in Spagna.

A rilanciare l'invito di Franceschini sia Paolo Gentiloni sia Matteo Renzi retwittando il post.