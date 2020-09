Fico si sfila da premiership

(Fotogramma)

di Antonio Atte

Roberto Fico si sfila dalla partita per la premiership, mentre la delicata trattativa tra Movimento 5 Stelle e Partito democratico per la formazione del nuovo governo entra nel vivo. Fonti di Montecitorio ricordano che Fico "ricopre l'incarico di presidente della Camera dei deputati" e fanno sapere che la terza carica dello Stato "intende responsabilmente dare continuità al suo ruolo".

La precisazione arriva dopo le ultime indiscrezioni giornalistiche, che indicano l'ipotesi Fico come una delle soluzioni più plausibili per uscire dall'impasse anche alla luce di una certa disponibilità che in queste ore sarebbe arrivata dal Nazareno. A quanto apprende l'Adnkronos, però, nelle interlocuzioni avute in questi giorni, il presidente della Camera avrebbe sottolineato il suo ruolo istituzionale in questa fase della crisi.

Il presidente - seppure nel rispetto della terzietà del suo ruolo - appoggerebbe comunque la linea dei vertici del Movimento 5 Stelle, i quali stanno lavorando per un Conte bis. E c'è chi non manca di evidenziare come il rapporto tra Fico e il premier uscente sia sempre stato all'insegna della massima cordialità.