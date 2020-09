Grillo torna su Conte

(Fotogramma)

Nuovo elogio di Beppe Grillo al premier uscente Giuseppe Conte. In un post sul suo Blog, in cui vengono passati in rassegna i contenuti postati durante la settimana, il garante M5S pubblica nuovamente un estratto dell'articolo del 23 agosto dedicato al Presidente del Consiglio dimissionario. "'Saluto con grande piacere il Professor Giuseppe Conte, lo abbiamo visto attraversare una foresta di dubbi e preoccupazioni maldestre, faziose e manierate, che ha saputo superare grazie a dei requisiti fondamentali per la carica che è destinato a ricoprire: la tenuta psicologica e l'eleganza nei modi…'. Così - si legge nel post di Grillo - scrivevo a proposito del nostro Presidente del Consiglio, a maggio del 2018 e questo è il mio pensiero a distanza di un anno".