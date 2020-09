Smaila: "Ora Conte sparla di Salvini"

(Fotogramma)

Sulla crisi di governo dice la sua anche Umberto Smaila: "Non sono un politologo, ma mi domando come mai nessun giornalone abbia rilevato il fatto che, dopo essere stato messo all’angolo per 14 mesi dall’esuberanza di Salvini, Conte si stia rifacendo sparlando dell’ex alleato? La vendetta è un piatto che va servito freddo".