Commissario Ue, Italia chiede rinvio

(AFP)

L'Italia, che insieme alla Francia è l'unico Paese a non aver ancora indicato il candidato commissario europeo, chiederà "in queste ore" un rinvio della scadenza, che era fissata per oggi. E' quanto si apprende da fonti qualificate. La data di oggi, hanno fatto sapere nei giorni scorsi a Bruxelles, "non è legalmente vincolante".