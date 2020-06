M5S-Pd, il grillino 'schifato': "Non fatelo, per il bene dell'Italia"

(Fotogramma)

"NON FATELO!". E' l'appello che Davide Barillari, consigliere regionale del Lazio per il M5S, lancia da Twitter mentre il Movimento e il Pd lavorano per la creazione di un nuovo governo. "NON FATELO! Per il bene dell'Italia, per il bene del MoVimento 5 Stelle e dei suoi valori fondanti", scrive Barillari, che due giorni fa si è espresso in maniera altrettanto categorica: "Questo inciucio con il Pd mi fa schifo e non lo voglio".