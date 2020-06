Meloni: "Pronti a scendere in piazza"

"Sarà un governo di restaurazione". Così la leader di Fratelli d'Italia definisce all'Adnkronos l'esecutivo M5S-Pd che potrebbe nascere nelle prossime ore. "Grazie a quelle che dovevano essere forze del cambiamento e antisistema - spiega Meloni - in realtà si lavora alla restaurazione di quei governi che negli anni passati abbiamo sempre visto nascere contro il parere del popolo e che servono solo a garantire la sottomissione dell'Italia ai poteri forti e a garantire che una serie di senza poltrona abbiano una poltrona".

"Mi pare che ora si siano arresi tutti all'inciucio Pd-M5S. Noi non ci arrendiamo, e ribadiamo che siamo pronti a scendere in piazza", dice Meloni, che risponde anche alle critiche del Pd: "Partito il bombardamento mediatico della sinistra contro Fratelli d’Italia. Per il Pd chiedere il voto è sovversivo, andare in piazza a manifestare è sovversivo, scrivere sui social è sovversivo. Per loro solo fare inciuci di palazzo per fregare la volontà popolare è democratico".