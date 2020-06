Morani: "Salvini ha trasformato Viminale in set cinematografico"

(Fotogramma)

Matteo Salvini ''ha trasformato l’ufficio del Viminale in un set cinematografico". Lo scrive su Twitter la deputata del Pd, Alessia Morani, unendosi al coro di commenti sulla foto postata dal ministro dell'Interno sui social. "Mi spiegate perché le cornici con le foto (presumibilmente) dei figli e con l’immagine della Madonna non sono girate verso il paguro che sta seduto alla scrivania? Ha trasformato l’ufficio del Viminale in un set cinematografico ", scrive la Morani.