Ottimismo M5S, "veto sta per cadere, si va verso Conte bis"

Si va verso un governo Conte bis, secondo quanto si apprende da fonti M5S. Il segretario dem Nicolas Zingaretti - dicono le stesse fonti - è rientrato al Nazareno per confrontarsi con i suoi dopo aver ascoltato le condizioni poste da Luigi Di Maio nel faccia a faccia andato in scena nel pomeriggio a Palazzo Chigi. Ma, raccontano le fonti, "il veto sta per cadere".