Consultazioni, nuovo round

Oggi altro giro di consultazioni, domani la decisione. Sono ore decisive per l'accordo tra Pd e M5S. L'incontro prima, durato circa 20 minuti, tra il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e quello del Senato Elisabetta Casellati. Al termine la seconda carica dello Stato non ha rilasciato dichiarazioni. E' stata la volta poi del presidente della Camera, Roberto Fico e, infine, dei Gruppi Misti di Senato e di Camera. In serata Mattarella ha sentito telefonicamente il Presidente emerito della Repubblica, Giorgio Napolitano, sempre nell'ambito delle consultazioni per la soluzione della crisi di governo. Mercoledì si ricomincia alle 10 con il Gruppo delle Autonomie del Senato; quindi alle 10:30 il Gruppo Leu della Camera, alle 11 Fratelli d'Italia, alle 16 il Pd, alle 17 Forza Italia, alle 18 la Lega, alle 19 il M5S e poi come ha spiegato agli interlocutori, incontrati oggi, il presidente della Repubblica Mattarella mercoledì prenderà le sue decisioni.